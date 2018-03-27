تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| أسماء مصطفى: "أوعوا الماتشات تنسيكوا التصويت"

منذ 32 دقيقة
كتب: ضحى محمد
بالفيديو| أسماء مصطفى: "أوعوا الماتشات تنسيكوا التصويت"

أسماء مصطفى

علقت الإعلامية أسماء مصطفى، على المباريتين الوديتين اللتان ينتظرهما المصريين اليوم الثلاثاء، بين المنتخب المصري ونظيره اليوناني، وكذلك بين النادي الأهلي وفريق الفجيرة بالإمارات.

وقالت مصطفى خلال مقدمة برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إن المباريات لا يجب أن تشغلنا عن الانتخابات الرئاسية المقامة حاليًا، والتي تستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

ووجهت النصائح للمواطنين الراغبين في متابعة مباريتي اليوم، بشأن التوفيق بين الانتخاب ومتابعة الكرة، مطالبةً إياهم بالتوجه للاقتراع قبل موعد مباراة المنتخب التي تقام في الثامنة مساءً، ةذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الخاصة بهم، لأن اللجان سيتم إغلاقها في التاسعة مساءً.

أما مباراة الأهلي التي تقام في الرابعة عصرًا، فأوضحت أن يمكن لمن لديهم إجازات اليوم، أن ينتخبوا قبل موعد المباراة أو بعدها، ومن يعملون اليوم، يمكنهم التوجه للانتخاب في وقت الراحة والذي عادةً ما يكون قبل الثالثة ظهرًا.

اختتمت أسماء حديثها بقولها: إوعوا الماتش ينسيكم التصويت، أنا مع الكورة جدًا وبشجع المنتخب دايمًا، لكن بلدي بتنتخب لازم يكون في توازن، التصويت مش هياخد منك ربع ساعة.

أخبار متعلقة

الإعلامية أسماء مصطفى للمواطنين: «قلدوا الصين.. كفاية طفل واحد»

الإعلامية أسماء مصطفى للمواطنين: «قلدوا الصين.. كفاية طفل واحد»
الإعلامية أسماء مصطفى للحكومة: "كفاية استيراد للسلع الاستفزازية"

الإعلامية أسماء مصطفى للحكومة: "كفاية استيراد للسلع الاستفزازية"
الإعلامية أسماء مصطفى: تحية لوزارة الداخلية وجمهور الزمالك

الإعلامية أسماء مصطفى: تحية لوزارة الداخلية وجمهور الزمالك
بالصور| الإعلامية أسماء مصطفى تقود "مدرعة" داخل مصنع "قادر"

بالصور| الإعلامية أسماء مصطفى تقود "مدرعة" داخل مصنع "قادر"

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة أثناء تصويتها في "هدى شعراوي" بحلوان

عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة أثناء تصويتها في "هدى شعراوي" بحلوان

مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أمريكا بتجاوز حقوقها

مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أمريكا بتجاوز حقوقها

لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة

لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة

والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم

بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم

اختيارات الوطن

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

محل وأحياناً صيدلية: «جمال» يجمع الدواء ويتبرع به

محل وأحياناً صيدلية: «جمال» يجمع الدواء ويتبرع به

من كوافير إلى ترميم المانيكان.. «أحمد» يهرب من أولاده للعمل

من كوافير إلى ترميم المانيكان.. «أحمد» يهرب من أولاده للعمل

مهندس عبر «فيس بوك»: خبرة 20 عاماً.. وقاعد فى البيت

مهندس عبر «فيس بوك»: خبرة 20 عاماً.. وقاعد فى البيت

الأكثر قراءة

عاجل