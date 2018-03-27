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الوطن

أنقرة: لن ننفذ عمليات عسكرية في العراق بلا موافقة بغداد

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
أنقرة: لن ننفذ عمليات عسكرية في العراق بلا موافقة بغداد

رئيس الوزراء التركي- بن علي يلدريم-صورة أرشيفية

قال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حيدر العبادي، إن أنقرة لا تنوي تنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق دون موافقة بغداد.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي يلدريم، الذي بارك الانتصارات التي حققتها القوات العراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي، والحفاظ على وحدة العراق.

وأكد يلدريم، خلال الاتصال الهاتفي عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية، لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، موضحا "أن ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول إننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها"، مضيفا أن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، أكد العبادي أن القوات الأمنية العراقية تفرض سيطرتها، على كامل الأراضي العراقية.

وقال العبادي إنه وجه القوات العراقية خلال زيارته للموصل، بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع أي مقاتلين أجانب من التواجد هناك، مؤكدا أن الحدود حاليا مسيطر عليها من قبل الجيش العراقي، وأن العراق لن يسمح بأي تجاوز على تركيا من خلال أراضيه.

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