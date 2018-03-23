تمدد إقليمي ومغازلة.. خبراء يكشفون دوافع إنشاء تركيا قاعدة في العراق

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة في مدينة هاكورك شمال العراق، وذلك بعد أيام من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن أمن بلاده يتطلب السيطرة على مساحات من العراق وسوريا.

وقال الدكتور محمد حامد، الخبير في الشأن التركي، إن الهدف من وراء هذه الخطوة محاولة تركيا زيادة تمددها الإقليمي أو على الأقل المحافظة عليه.

وأضاف حامد لـ"الوطن"، أن الرئيس التركي يغازل بحربه في الشمال السوري، الشعور القومي للناخب التركي قبيل دخول الانتخابات العام المقبل، من خلال الحفاظ على الوضع العسكري الحالي أو تحقيق وضع أفضل منه.

وأكد أن السياسة التركية منذ قيام الربيع العربي سياسة متهورة، قراراتها محكومة بأفكار ايدلوجية مغلقة، جعلت تركيا تخسر الكثير في رصدها الإقليمي، اعتقاداً منها بأنها بتبني هذه الافكار، أفكار الإسلام السياسي، ستتمدد في الإقليم، وتحصل على مكاسب كبيرة.

وتابع: "الحكومة العراقية لن تسمح بإنشاء هذه القاعدة على أرضيها، خاصة أنها مقبلة على إجراء انتخابات في مايو المقبل من المرجح فوز التيار الموالي لإيران فيها، ومن خلفهم إيران التي لن ترضى بزيادة النفوذ التركي على الأراضي السورية والعراقية، حتى وإن تحججت تركيا بالقضاء على الأكراد وهو مطلب إيراني أيضا، وكذلك روسيا وأمريكا وخاصة بعد غضب الأمريكان من أردوغان بسبب عمليته في عفرين".

من جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن تركيا تختبئ وراء المعارضة المسلحة والفصائل المحسوبة على القوى المتطرفة المدرجة على قوائم الإرهاب، وتتسلح بيهم للتأكيد على أنها تحارب النظام السوري والعناصر التابعة لتنظيم "داعش" إلى جانب المعارضة السورية، في محاولة منها لإضفاء الشرعية على عمليتها العدوانية.

وأكد صادق أن هناك الآن اتجاه عربي يقوده الثلاثي مصر والسعودية والإمارات، لإغلاق الأبواب السياسية والاقتصادية في وجه تركيا، مضيفا أن تصريحات محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للصحافة المصرية في زيارته الأخيرة، ومنع عرض المسلسلات التركية تشير إلى هذا الاتجاه.