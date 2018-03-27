بالفيديو| "حمد" يدعو المواطنين بالشعر في الهرم للتصويت: "متخافوش على مصر"

يمسك بورقات كشكول امتلأ عن آخره بقصائد في حب مصر، يرددها أمام لجنته الانتخابية بمدرسة الفريق عزيز المصري في منطقة الهرم، تخرج الكلمات من فمه بصوت عالٍ والناخبون يستمعون إلى شعره، ويلتقطون له مقاطع فيديو.

"متخافوش على مصر"، إحدى القصائد التي ألقاها حمد إبراهيم، والذي يعتبر نفسه من شعراء 25 يناير، ويطلق على نفسه لقبًا آخر هو "شاعر الثوار الأحرار".

في مساء أول أيام الانتخابات، قرر "حمد" أن يعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالطريقة التي يجيدها، داعيا المواطنين إلى الإدلاء بأصوات بأشعاره قائلا: "إنسان خلوق ومحب.. فمتخافوش على مصر.. الشعب حابب جيشه.. والجيش بيحمي الشعب".

أمل وتفاؤل يبث "حمد" عبر قصيدته للناخبين، لتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم، "متخافوش على مصر.. مسيرها في يوم هتفرج.. كونوا مطمنين.. دي مصر بلد الخير.. والناس المؤمنين.. يا موحدين بالله ده وطننا للصالحين.. والملسمين وأقباط ولا فيها يوم كافرين".

لم يكتفِ "حمد" بذلك وعمدا على ترديد قصائده لتعرف جماعة الإخوان حجمها الحقيقي، "عشت في الميدان وشوفت الإخوان بيتعاملوا إزاي مع الثوار، هما متلونينن".

يتذكر "حمد"، "جمعة كشف الحساب" بعد مرور 100 يوم على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وترديده لهتاف "يسقط حكم المرشد"، فكان جزاؤه وصاحبه الضرب والسحل من أفراد الجماعة في شارع محمد محمود بمنطقة وسط البلد، "بعد كده جالي ناس من الإخوان يقولوا هنجبلك حقك.. متلونين وعايزينا نصدق".

مجموعة القصائد التي ألقاها "حمد" كتبها منذ ثورة يناير، ويرى أنها توافق هذا التوقيت، ذاكرًا أن للرئيس السيسي إنجازات كثير أكبر، على حد قوله، مُعددًا منها "مساكن العشوائيات، والعاصمة الإدارية، ومساكن الشباب، وغيط العنب" وعلى رأس تلك الأعمال تطهير أرض سيناء.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.