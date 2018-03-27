موسكو: لم تقدم أي دولة أدلة تشير إلى تورط روسيا في حادثة مقتل سكريبال

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها سترد بشكل متكافئ على طرد الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "سيتم الرد على كل التصرفات التي نراها من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. الحديث هنا عن طرد الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة الروسية في الولايات المتحدة".

كما ذكرت المتحدثة، أن بلادها طالبت لندن بتقديم جميع المواد المتعلقة بقضية، مقتل العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأوضحت: "توجهنا اليوم مجددا إلى سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا بطلب تقديم تلك المعلومات على الأقل، التي يتبادلونها فيما بينهم. والتي يلفتون انتباهنا إليها. نحن ننتظر هذه المواد".

وتابعت: "نحن نطالب بريطانيا بتقديم كل المعلومات المتوفرة في هذه القضية، موضحة أنه "حتى اليوم لم نستلم أي معطيات من لندن فيما يخص القضية، ولم تقدم أي دولة أدلة تشير إلى تورط روسيا في الحادثة".