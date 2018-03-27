وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين لمتابعة سير الانتخابات

تفقد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، سير العمل بغرفة العمليات بالوزارة، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، وأجرى اتصالات بالمحافظين لمتابعة سير الانتخابات في المراكز والمدن والقرى.

وقال الجندى إن المحافظين أفادوا بانتظام عملية التصويت في كافة اللجان بمحافظاتهم، كما أشاروا إلى توفير كافة الترتيبات اللازمة للتيسير على المواطنين، دون أي معوقات أو مشاكل مؤثرة.

ووجه الوزير المحافظين بالمرور على اللجان للمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية، وتشجيع المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والعمل على تذليل أي مصاعب قد تحد من المشاركة.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.