محافظ جنوب سيناء وقيادات أمنية يتفقدون المقرات الانتخابية بـ"الطور"

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، عدد من اللجان الانتخابية بمدينة طور سيناء، يرافقه عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء محمد صلاح، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة والعميد أحمد الشرقاوي قائد الفرقة 19 والعميد أحمد شبانة قائد اللواء 313 والعميد وائل طلعت مدير الجهاز الأمني الوطني واللواء عبد الرحمن المصري مساعد مدير أمن جنوب سيناء للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له المقر الانتخابي بمدرسة الشهيد عمرو شكري، وهي خاصة بالسيدات فقط وتضم لجنة واحدة بإجمالى 7232 ناخبة.

والتقى محافظ جنوب سيناء بالسيدات بلجنة الشهيد عمرو شكر، وقال إن المرأة بجنوب سيناء ضرب بها المثل في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، مشيدا بدور المرأة بدعم ومساندة مصر وخاصة في الأوقات العصيبة مطالبا جميع السيدات بحث أبنائهن علي المشاركة والنزول لصناديق الاقتراع، لنظهر للعالم أننا قادرون على التغيير وأنه لا يوجد من يغير إرادتنا.

كما التقى بعدد من الرجال ومشايخ وعواقل القبائل البدوية بالمحافظة خلال جولته بمدرسيتي رفاعة الطهطاوي الإعدادية للذكور، وتضم مقر واحد و2 لجنة فرعية بإجمالى 7608 ناخب، ومدرسة بدر الابتدائية ذكور فقط وتضم مقر واحد ولجنة واحدة بإجمالي 6164 صوت.

وطالب مشايخ القبائل بالحشد والنزول لصناديق الاقتراع قائلا "نحن لا نخاف الإرهاب ونتصدي له بكل حزم ونقدم العديد من أبطالنا فداءا للوطن، وأبسط حقوق هؤلاء الشهداء أن نشارك جميعا بشكل إيجابي في الانتخابات الرئاسية ليعلم قوى الشر أننا جميعا على قلب رجل واحد وهدفنا هو أمن واستقرار الوطن.

جدير بالذكر أن عدد اللجان العامة بمحافظة جنوب سيناء 9 لجان و15 مركز انتخابي و18 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة بلغ 101 ألف و742 ناخبا.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.