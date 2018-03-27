محافظ الوادي الجديد يكافئ أكبر وأصغر ناخب في بلاط برحلتي "عمرة"

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم، منح رحلتي عمرة مجانيتين مقدمة من المحافظة لأكبر ناخب وأصغر ناخب من أبناء مركز بلاط الذين شاركوا وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث أجريت قرعة علنية شهدها المحافظ وبحضور المواطنين لاختيار الاثنين تطبيقًا لمبدأ الشفافية والحيادية.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط عادل عباس، إن الحاج أحمد عبدالسلام محمد من قرية أولاد عبدالله فاز بالقرعة كأكبر ناخب، فيما فاز بالقرعة أحمد محمد مهدي كأصغر شاب وهو طالب بكلية التربية بالخارجة وحرص على الحضور رغم بُعد المسافة وانشغاله بدراسته.

وأضاف أن المحافظ منح مبلغ 5 آلاف جنيه لوالد الشاب تقديرًا لما قام به من ترسيخ مبادئ الولاء والانتماء الحقيقي للوطن في نفس ابنه، وهو نموذج يجب أن يحتذي به شباب المحافظة.

وأشار إلى أن هاتين الرحلتين قُدمتا لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية بشكل إيجابي وكنوع من التقدير للمواطنين خاصة كبار السن الذين حرصوا على المشاركة رغم تقدمهم في السن، وكذلك الشباب الذين نما لديهم الوعي السياسي والثقافي وشاركوا بإيجابية ليحصلوا على حقهم الدستوري الذي تكفله الدولة لهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.