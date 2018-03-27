"الوطنية للانتخابات": الفرز آخر أيام التصويت.. وإعلان النتائج 2 أبريل

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك إستراتيجية لتعليم الناخب وتثقيفه بالعملية الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة للإعلان عن نتائج سير عملية التصويت لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، أن الحصر العددي للنتائج يكون نهاية أيام التصويت بحضور وسائل الإعلام، وإعلان النتائج يوم 2/4 بعد التصويت وورود المحاضر من المحافظات، والهيئة تحرص على سلامة الأرقام والمشاركة ولذلك سيتم الإعلان عنها نهاية آخر يوم للتصويت، وعملية الفرز تتم نهاية أيام التصويت وليس كل يوم.