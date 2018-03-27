رئيس الوزراء يشكر المصوتين بانتخابات الرئاسة ويتوقع زيادة المشاركة

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لكافة المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم وتوافدوا منذ أمس واليوم على اللجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معربا عن ثقته في أن المشاركة ستزداد خلال الساعات القليلة المقبلة اليوم وغدا، وسيتوافد المواطنون إلى اللجان لممارسة حقهم الدستوري والواجب الوطني المفروض عليهم.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب تفقده غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمتابعة سير العملية التصويتية في اليوم الثاني من الانتخابات، إنه أجرى عدة اتصالات مع الوزراء، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء يقومون بجولات داخل المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على أنها تسير بيسر ودون مشاكل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه اتصال أيضا بالعديد من المحافظين، منوها بقيام عدد منهم بجولات في محافظاتهم لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكدا أنه يتابع الموقف مع الوزراء والمحافظين على مدار الساعة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.