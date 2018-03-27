"سميرة" تنتخب على كرسي متحرك بالمحلة: "مينفعش نتأخر على السيسي"

قبل فتح باب التصويت، ورغم كبر سنها ومرضها الذي جعلها غير قادرة على الحركة، إلا أن ذلك لم يمنعها من المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وحرصت على الذهاب إلى مقرها الانتخابي بمدينة المحلة الكبرى، على كرسي متحرك، بصحبة نجلها وزوجته، في ثاني أيام الانتخابات.

"أنا جيت مخصوص علشان السيسي حبيبنا ورئيسا، مش بس علشان أصوتله، لا كمان هو طلب ده من الشعب ولازم محدش يتأخر عنه ده يستاهل كتير"، بهذه الكلمات البسيطة عبرت سميرة راغب، 75 عاما، عن أسباب حرصها الشديد على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فعل الكثير من أجل البلاد والنهوض بها ويجب رد الجميل إليه بالانتخابات الحالية.

وبكلمات مفعمة بحب الوطن، أكدت السيدة السبعينية أن "مصر جميلة" وشهدت الكثير خلال السنوات الأخيرة، إلى أن أرسل الله لها السيسي كطوق نجاة من المحن التي عايشتها، على حد قولها، لذلك ترى أنه يجب على الجميع المشاركة بتلك الانتخابات حتى يتسنى للرئيس استكمال مسيرته وإنجازاته، قائلة لـ"الوطن": "بكره الأجيال الجاية هتشوف وهتعرف هو عمل قد إيه للبلاد، كفاية حبه وانتمائه القوي لمصر، وانه بيهتم بالغلابة والستات والكبار والشهداء، غير أي رئيس قبله".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.