محافظ الدقهلية: مصر تشهد عرسا ديمقراطيا لم تمر به من قبل

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تشهد عرس تاريخي لم تشهده من قبل لليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة، مضيفا أن أهل الدقهلية يتميزون بالوعي والإيجابية بمشاركتهم الفعالة في التصويت باللجان منذ اليوم الأول لها أمس.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الدقهلية، لعدد من اللجان الانتخابية بمقراتها بمراكز المحافظة، شملت لجان مدرسة ميت غمر الإعدادية ومدرسة تفهنا الأشراف الابتدائية والمعهد الأزهري الإعدادي الثانوي باتميدة ومركز أجا ومدرسة سماحة الإعدادية.

وقال الشعراوي، في تصريح صحفي له اليوم، إن العملية الانتخابية بكافه اللجان منذ أمس وحتى اليوم الثاني تسير بانتظام دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة الوسائل للناخبين للتيسير عليهم الإدلاء بأصواتهم وفق إجراءات تم اتخاذها قبل بدء العملية الانتخابية بأسابيع بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال م

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.