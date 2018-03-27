وفاء عامر: "كنت مكسوفة من البسطاء أمام اللجان.. ودخلتهم قبلي"

قالت الفنانة وفاء عامر، أنه أثناء توجهها للجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها وجدت بسطاء الشعب يقفون طابور بالطابور مضيفة أنها كانت "مكسوفة" منهم "ودخلتهم قبلها عشان جاية متأخرة".

وأضافت عامر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أن المصريين يساندو الضباط في تفكيك القنابل بالشارع، بينما يفر المواطنين بدول العالم هاربين، واصفة الشعب المصري بأنه "أجدع شعب".

وتابعت: "الفنانيين نزلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية للوقوف بجوار بلدهم مصر، إحنا جيش متنكر في صورة شعب".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.