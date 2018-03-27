"أبو شليتة".. جد كفيف جاء للتصويت مع حفيدته: عشان مستقبلهم

تجاوز عقده الثامن، يمشي بخطى بطيئة متكئًا على حفيدته التي رافقته طريقه من البيت إلى مقر اللجنة الانتخابية، بعدما رفض أن يتنازل عن حقه في التصويت بسبب ظروفه الصحية، مصممًا على مشاركة الشعب فرحته بأجواء الانتخابات.

حضر الجد أبوشليته رجب أبوشليته، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رشاد عثمان في حي الورديان بالإسكندرية، مع بداية فتح أبواب اللجان أمام المواطنين، ترشده إلى طريقه حفيدته مروة إبراهيم "21 عامًا".

وأكدت مروة إبراهيم، أن الجد أصر على التصويت كما اعتاد طوال حياته رغم عدم قدرته على الإبصار، وحسب حديثها لـ"الوطن": "جدي أعطى صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما عاصر معنا المشاريع التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة"، وصمم يشارك عشان مستقبل أحفاده"، حسب تعبيرها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.