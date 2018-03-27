محافظ مطروح: نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 100% بقرية جارة أم الصغير

سجلت قرية "جارة أم الصغير" بمحافظة مطروح رقما قياسيا في نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة الحالية بلغت 100% حيث لم يتخلف أي مواطن ممن لهم حق الانتخاب عن ممارسة حقه وأداء واجبه الدستوري في هذا الاستحقاق الهام.

ووجه محافظ مطروح، اللواء علاء أبوزيد، الشكر لسكان القرية التابعة لمركز ومدينة سيوة في قلب صحراء مصر الغربية على موقفهم الإيجابي وحسهم الوطني بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وقال إن أهالي الجارة خرجوا بنسائهم ورجالهم ليشاركوا في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، داعيا أبناء المحافظة أن يلحقوا بالجارة في التصويت لتكون مطروح دائما في الصدارة بين جميع محافظات مصر.

من جانبه، أكد الشيخ جبريل عمر حمزة، شيخ الجارة أن الأهالي قاموا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 100 % بكل الفئات من شباب وسيدات وكل من له حق التصويت، اعترافا منهم بالجميل تجاه وطنهم، مضيفًا أن الأهالي لمسوا خلال هذه الفترة التطور والتنمية الكبيرة التى تحققت على أرض الواقع فيما يتعلق بالطرق والعملية التعليمية والرعاية الصحية والزراعة والاهتمام بالواحة ككل وهو ما لم يحدث فى المنطقة من قبل متمنيا أن يستجيب الجميع لنداء الوطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.