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الوطن

مسلم: مشاركة السيدات بكثافة في الانتخابات لأنهن الأكثر إحساسا بالخطر

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مسلم: مشاركة السيدات بكثافة في الانتخابات لأنهن الأكثر إحساسا بالخطر

محمود مسلم

أرجع الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، زيادة نسبة مشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى حاليًا، إلى كون المرأة المصرية أكثر إحساسًا بالخطر.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن تحركات السيدات في أي انتخابات أكثر من أي فئة لشعورهم بالخطر على الوطن، حتى أثناء حكم الإخوان.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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