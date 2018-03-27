طوابير الناخبين تؤجل إغلاق اللجان اﻻنتخابية بالمرج

شهدت الدوائر اﻻنتخابية في حي المرج زخما كبيرا قبيل إغلاق أبوابها في التاسعة مساء، وتوافد الناخبون من الشباب وكبار السن والرجال والسيدات للإدلاء بأصواتهم خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل.

وصرح مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالمرج لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن اللجنة لم تتلق أي شكاو على مدار يومين من أي لجنة من اللجان الفرعية الـ70.

وأجرى أعضاء اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بحي المرج برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، جولة تفقدية مساء اليوم على اللجان الفرعية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بشكل منتظم وسلس، والالتقاء مع رؤساء اللجان الفرعية والتأكد من سلامة الإجراءات وتوفر جميع الإمكانات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.