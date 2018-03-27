اليوم الثاني.. إغلاق اللجان الانتخابية بكرداسة

انتهى اليوم الثاني من عملية التصويت في عملية الانتخابات الرئاسية، وأغلقت اللجان الانتخابية الخاصة أبوابها، بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وعقب إغلاق اللجان فرضت قوات الأمن ضابطها في محيط اللجان البلغ عددهم 44 لجنة ب22 مقر انتخابي في نطاق منطقة كرداسة، بعدما انتهت من إغلق اللجان بعد أن شهد اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئيسية التي تستمر على مدار ثلاثة أضعاف الإقبال في الساعات الأخيرة على اللجان بالمنطقة.

وحضر الناخبون بكثافة في الساعات الأولى من فتح اللجان، وشهدت محيط عدد من اللجان أجواء من الفرحة والاحتفال بالانتخابات أمام اللجان بالزغاريد والرقص على الأغاني الوطنية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.