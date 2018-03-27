وزيرة الثقافة تحضر عرض "شقة عمو نجيب" احتفالا باليوم العالمي للمسرح

احتفاﻻ باليوم العالمي للمسرح، شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "شقة عمو نجيب"، مساء اليوم، على مسرح الغد، يرافقها عدد من قيادات الوزارة أبرزهم الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني الفنون الشعبية، وإسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.

وقامت الوزيرة في نهاية العرض المسرحي بالتقاط صورا فوتوغرافية مع طاقم العرض المسرحي.

" وشقة عمو نجيب " تستعرض بعض الشخصيات التي كتبها اﻷديب العالمي نجيب محفوظ ، وتحكي قصة زوجين يبحثون عن شقة إلى أن وجدوا شقة للإيجار حرص مالكها على تأجيرها للزوجين مقابل التغلب على الاشباح الذين يسكنون الشقة وهم يمثلون عددا من شخصيات روايات اﻷديب العالمي نجيب محفوظ .

العرض من تأليف سامح مهران وإخراج جلال عثمان وتمثيل على توفيق وشريف عواد وحضر زمان وريهام حسن وأحمد نبيل وسلمى رضوان ومحمد عبد الرحيم ومروة بكر.