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الوطن

بالفيديو| محمد الريفي يطرح برومو "منهم لله": أهديها لأعدائي

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
بالفيديو| محمد الريفي يطرح برومو "منهم لله": أهديها لأعدائي

محمد الريفي

طرح المطرب المغربي محمد الريفي برومو أغنيته الجديدة "منهم لله" والتى يستعد لطرحها بعدد من القنوات الفضائية خلال أيام بالتزامن مع أعياد الربيع.

ويتوقع الريفي أن تحقق تلك الأغنية نجاحًا كبيرًا مثلما حدث مع أغنيته الشهيرة "هيجننى".

وعن سبب تسمية الأغنية بهذا الاسم، أشار الريفي إلى أنها رد منه على كل أعداء النجاح الذين يقفون في طريقه، مؤكدا أنه يهدي هذه الأغنية لأعدائه.

أغنية "منهم لله" إنتاج محمد الريفى، ومن كلمات إسلام مطر، وألحان مجدي أبو عوف وتوزيع مصطفى أبو رية‘ ومنتج منفذ شركة "رحيل" للإنتاج الفنى والسينمائى لصاحبها أمين الريان وإخراج محمد مصطفى بكرى.

 

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