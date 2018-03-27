"القومي لحقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بعثات المجلس تفقدت، اليوم الثلاثاء، من خلال 15 فرقة ميدانية، عددًا من اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، إلى جانب أفرع المجلس بمحافظات السويس، كفر الشيخ، الغربية، الإسماعيلية، سوهاج، الفيوم، القليوبية وبورسعيد؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وذكر المجلس - في التقرير الختامي لليوم الثاني لعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية - أن ملاحظات الرصد الميداني تضمنت انتظام سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم التوعية الإعلامية الكاملة بشأن تحديث الموطن الانتخابي للوافدين.

وأشار إلى أن الغرفة المركزية بالمجلس مستمرة في متابعة أعمالها بالتواصل مع الغرف الفرعية وغرف منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية ذات الصلة في الوقوف على آخر تطورات الانتخابات الرئاسية.

وأكد المجلس أن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وخاصة قرار اليوم بإلغاء الراحة واستمرار عملية التصويت من شأنه أن ينعكس على سهولة مشاركة المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، كما أن الإجراءات المتخذة والمنظمة لعمل اللجان الفرعية من الداخل مكنت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.