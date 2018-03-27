محافظ البحيرة: النساء تصدرن المشهد الانتخابي في المحافظة

قالت الدكتورة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن مصر تعيش عُرس انتخابي كبير، موضحةً أن العملية الانتخابية تسير بشفافية كبيرة.

وأضافت محافظ البحيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "إقبال الناخبين كبير للغاية، والأعداد ستزداد في الغد".

وتابعت: "سيدات المحافظة تصدرن المشهد الانتخابي، وأنا أوجه التحية والتقدير لهن".

وأردفت: "أشكر القيادات التنفيذية بالمحافظة، على مجهودهم الرائع في تسيير العملية الإنتخابية".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.