أبو بكر الجندي: تصريحات محافظ البحيرة عن القرى الأكثر تصويتا "تحفيزية"

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الجميع يحرص على سلامة العملية الانتخابية، حيث تحظى اهتمامًا كبيرًا في الداخل والخارج، موضحًا أن جميع الأرقام التي تخرج عن العملية الانتخابية أولية، وأنه سيعلن عن جميع الأرقام بعد الانتخابات بشفافية كاملة.

وعلق الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، على تصريحات المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، التي صرحت فيها بأن القرى الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية ستحصل على خدمات أكثر.

ورد وزير التنمية المحلية :"نوع من التحفيز للمواطنين"، موضحًا أنه تم توزيع ميزانيات المحافظة من قبل.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.