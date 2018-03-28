صلاح عبدالله يلقي شعرا عن الانتخابات: "فرحتكم نار تاكل قلوب الحاقدينا"

أكد الفنان صلاح عبدالله، أنه أدلى بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من البهجة، ملقيًا شعرًا من تأليفه حول ما يقوله المغرضون بشأن مشاركة المصريين في الانتخابات.

وجاء في الأبيات التي ألقاها عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أن "يا مصريين متسألوش في ولاد اللذينا.. مستكترين الفرحة والبهجة علينا.. فرحتكم نار تاكل قلوب الحاقدينا".

وحول مظاهر الفرحة والرقص حول اللجان الانتخابية، قال: "دي ثقافة شعب مصر الفرحانين بحبهم لبلدهم، هم مؤمنين إن بكرة أجمل وأحلى والراجل اللي بيعمل وشغال دلوقتي هيعمل ويكمل".