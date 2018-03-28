أحمد موسى: محافظ الجيزة تابع اللجان الانتخابية بلا حراسة في كرداسة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشهد الانتخابي في كرداسة كان كبيرًا للغاية، وشارك الناخبون بكثافة في العملية الانتخابية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة حرص على التواجد في كرداسة دون حراسة لمتابعة سير العملية الانتخابية باللجان ولم يكن أحد يتوقع هذه المشاركة الكبيرة لأهالي كرداسة.

وأشار إلى أن وجود المحافظ بلا حراسة دليل على أن الأمن قد أحكم قبضته على كرداسة وأن الأمن والأمان يسيطر عليها، متابعا "هو حد من الإخوان قدر يقرب من أي لجنة من اللجان الانتخابية؟ وتابع: "ولا يقدروا".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.