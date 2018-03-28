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الوطن

محافظ الجيزة: مشاركة الناخبين بناهيا وكرداسة كانت كبيرة جدا

منذ 39 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
محافظ الجيزة: مشاركة الناخبين بناهيا وكرداسة كانت كبيرة جدا

كمال الدالي

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن نسب المشاركة في الانتخابات بعد انتهاء اليوم الثاني كانت كبيرة مقارنة باليوم الأول.

وأضاف الدالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مناطق ناهيا وكرداسة شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين باللجان الانتخابية على الرغم من أنها كانت معاقل للجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أنه يتوقع نسبة مشاركة كبيرة في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية لافتا أنه لم يتم رصد أي خروقات خلال يومي الانتخابات ولا توجد أي مشاكل وسارت الأمور بشكل طبيعي.

وانطلقت أمس الأول، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

 

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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