"الدالي": الأجهزة الأمنية اشتبهت بأحد الناخبين كان يخفي أشياء بملابسه

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الأجهزة الأمنية في العجوزة اشتبهت في أحد الناخبين أثناء مشاركته بالإدلاء في صوته بالعملية الانتخابية.

وأضاف الدالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشخص المشتبه فيه كان ملتحيًا، وكان يخفي أشياء أسفل ملابسة، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية والأمن الوطني بالتحفظ عليه ويتم فحصه.

وأكد أن إجراءات التأمين تتم على أعلى مستوى في جميع اللجان التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع كافة العناصر الأمنية.