رئيس "التجمع": الانتخابات الرئاسية معيار قياسي لإدراك المصريين السياسي

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الانتخابات الرئاسية معيار ومقياس لإدراك المصريين السياسي لاستكمال المشروع الوطني ولمحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية رسالة للرئيس القادم، موضحًا أن أهم عائق أمام التنمية الآن هو الفساد الذي ورثناه منذ 30 عامًا.

وانطلقت أول أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.