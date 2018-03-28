مظهر شاهين: إقبال الناخبين بالانتخابات وضع الوكالات الأجنبية في مأزق

قال الشيخ مظهر شاهين، إن المصريين وضعوا الوكالات الأجنبية في مأزق مع اصطفافهم بكثافة بالآلاف أمام اللجان الانتخابية في جميع المحافظات، مشيرًا أن الصحف العالمية أشادت بإقبال المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأضاف شاهين، ببرنامجه "الشارع المصري"، المذاع عبر فضائية "hbc"، أن كبار السن يشعرون بقيمة الوطن فالذين يدلون بأصواتهم الآن من عاشوا أيام 1973 فيعلمون قيمة الوطن بداخلهم.

وعن الإقبال المتوسط للشباب، قال إن طبيعة المرحلة العمرية تعيش حالة من التنكر والرفض تولدت عن تمرد غير مبرر، فهناك أشخاص ناقمون على الحياة لا تعرف النعمة التي تربت عليها والأمان الذي نعيشه الآن، مشيدًا بنسبة الإقبال العالية بمحافظات الصعيد والوجه البحري مؤكدًا أنً هذه المحافظات نشأت على زراعة الأرض التي تعيش بداخلهم.