السجن مدى الحياة لبريطاني كان يجند أطفالا لخطة اعتداء في لندن

حكم على بريطاني كان يعد لهجمات وحاول تجنيد "جيش" من الأطفال الذين يقوم بتعليمهم في مسجد بعد انتهاء دروسهم، الثلاثاء بالسجن مدى الحياة.

وكان عمر أحمد حق يخطط لمهاجمة ثلاثين موقعا في لندن باستخدام أطفال، وقالت الشرطة البريطانية (سكتلنديارد) إنه عمل على "تعليم التطرف لـ55 طفلا" تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما.

وعمل عمر أحمد حق على الاهتمام بالاطفال في مسجد في باركينغ بشرق لندن في إطار برنامج مدفوع للنشاطات بعد المدرسة، وكان يشركهم بألعاب ويعرض لهم الدعاية الإعلامية لتنظيم "داعش" بدون علم آبائهم.

وحاول عمر أحمد حق التوجه إلى تركيا في أبريل 2016 لكنه أوقف في مطار هيثرو التطرف من قبل السلطات البريطانية التي اكتشفت على هاتفه النقال مواد وطلبات بحث تتعلق باعتداءات، وتمكنت الشرطة بعد ذلك من جمع الأدلة التي تثبت أنه كان يعد لاعتداء.

وحكم على شريك له يدعى أبو ثائر مأمون بالسجن 13 عاما لأنه سعى إلى جمع أموال لتنفيذ الاعتداء، كما حكم على رجل ثالث بالسجن أربعة أعوام وثلاثة أشهر لمعرفته بخطتهما وامتناعه عن إبلاغ الشرطة بها.

وقال الضابط في شرطة لندن دين هايدن "أرحب بالأحكام التي صدرت (الثلاثاء) وتؤكد سجن ثلاثة رجال تشاركوا في مؤامرة من أجل دفع أطفال إلى التطرف ومهاجمة محلات تجارية وسكان لندن".

وأضاف أن عمر أحمد حق "كان ينوي تنفيذ خطته خلال سنوات وهي تقضي بإنشاء جيش من جنود بينهم أطفال".