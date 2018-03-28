أمينة المرأة بـ"مستقبل وطن": سيدات القليوبية تصدرن مشهد التصويت

أشارت رضوى الشافعي أمينة المرأة بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة القليوبية، إلى أن السيدات في المحافظة تصدرن المشهد الانتخابي، على مدار أول وثاني أيام الانتخابات الرئاسية، ومتوقعة زيادة الإقبال لليوم الثالث، مع احتمالية مد ساعات عمل اللجان، داخل المحافظة مع توافد المواطنين.

أكدت رضوى على أن أمانة "حزب مستقبل وطن" بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور أحمد عامر الخولي، تواصل حشد المواطنين في كافة مراكز وقرى ومدن المحافظة، كما توفر لجانا لدعم الناخبين في استخراج بياناتهم الانتخابية، لتسهيل عملية التصويت على مستوى جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة.

وقالت: "أمانة المرأة بالمحافظة مستمرة فى حشد السيدات، وحثهم على الزول بكثافة في جميع مراكز وقرى المحافظة، للمساهمة في بناء مصر الحديثة، استكمال ما تحقق من إنجازات كثيرة على الأرض، والوقوف خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة والشرطة من أجل الوطن".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول على مدار ثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.