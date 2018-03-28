انتظام عملية التصويت في سوهاج باليوم الأخير من الانتخابات

انتظمت عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية بمحافظة سوهاج، وبدأت اللجان الانتخابية البالغ عددها 781 لجنة فرعية على مستوى المحافظة عملها في المواعيد المحددة دون تأخير.

وقال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، في تصريحات اليوم، إن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من جانب الناخبين مساء أمس، مؤكدا انتظام عملية التصويت في جميع اللجان باليوم الثالث من الانتخابات وعدم وجود أي مشاكل أو معوقات في عملية التصويت، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات في المواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد عبدالمنعم أن المحافظة وفرت أتوبيسات لنقل الناخبين من الأماكن البعيدة إلى مقار اللجان الانتخابية، موجها رؤساء المراكز والمدن والقرى بالتواجد في الشارع لمتابعة سير العملية الانتخابية وتسهيل عملية التصويت على المواطنين، داعيا جموع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأشاد المحافظ بدور النواب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والعمد والمشايخ في حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في العملية الإنتخابية، مشيدا بوعي ووطنية أهالي سوهاج وهو ما ظهر خلال اليومين الماضيين في الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.