محافظ مطروح يتابع العملية الانتخابية في اليوم الثالث: تحية للمرأة

تابع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن كثب سير العملية الانتخابية بالمحافظة في اليوم الثالث والأخير واطمئن بنفسه من خلال غرفة العمليات على حسن سير العملية الانتخابية بجميع المراكز والمدن بالمحافظة، وعن نسب الإقبال باللجان بالرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار متوقعا زيادة نسب الإقبال في الساعات المقبلة من اليوم.

وأبدى المحافظ سعادته بوعي المرأة المطروحية الذي تجلى بوضوح في نزولها للإدلاء بصوتها وإصرارها على ممارسة واجبها الوطني وحقها الدستوري إضافة إلى حرص أعداد كبيرة من الشباب على المشاركة والتصويت في الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.