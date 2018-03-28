منسق "حملة السيسي" بالشيخ زويد: الإقبال كثيف.. والأعداد في تزايد

شهدت اللجان الانتخابية في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، إقبالًا كثيف من الناخبين الذين توافدوا أمام اللجان منذ الساعة الأولى لفتح أبوابها، في ثالث أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال محمد عيد أبونمير، منسق حملة السيسي في مدينة الشيخ زويد، إن الإقبال على اللجان الانتخابية لايزال مستمرًا في ثالث أيام التصويت والأعداد في تزايد.

وحسب تصريحات "أبو نمير"، لـ"الوطن": "يتوافد الأهالي منذ الدقائق الأولى لفتح أبواب اللجان، كما تفقد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب خالد مجاور مدينة الشيخ زويد، اليوم، لمتابعة أحوال اللجان وسط استمرار ملحوظ لتوافد الناخبين".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.