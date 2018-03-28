الدفاع الروسية: خروج 19622 مسلحا من الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 19622 من المسلحين وعائلاتهم، خرجوا من بلدة عربين في الغوطة الشرقية إلى إدلب، خلال 4 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء 28 مارس، "بالمجمل، أخرج من بلدة عربين إلى إدلب 19622 مسلح وأسرهم".

وأضافت الوزارة في بيان لها: "منذ 24 مارس، وعلى أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين قيادة المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع مع قيادات جماعة "فيلق الرحمن"، يستمر إخراج مسلحي جماعة "فيلق الرحمن" من بلدة عربين في الغوطة الشرقية. وتم إخراج 6432 مسلح وعائلاتهم عبر الممر الإنساني المنظم، واللذين تم نقلهم إلى محافظة إدلب بـ 102 حافلة".

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أمس الثلاثاء، أن عدد من غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممر الإنساني وصل إلى أكثر من 122 ألف شخص.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر بالإجماع، يوم 25 فبراير الماضي، وقف جميع الأعمال العدائية في الأراضي السورية لمدة 30 يوما.

وأعلنت روسيا هدنة إنسانية يومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا بمنطقة الغوطة الشرقية، منذ 27 فبراير الماضي، وفتح من خلالها عديد من الممرات الإنسانية.