إصابة 24 شخصا في تحطم حافلة تقل سياحا في النمسا

أعلنت الشرطة النمساوية إصابة 24 شخصا عقب تحطم حافلة تقل سياحا من كوريا الجنوبية بالقرب من مدينة سالزبورج.

وأوضحت الشرطة، في بيان نقلته شبكة (أيه.بي.سي.) الأمريكية اليوم، أن 22 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، في حين أن حالة قائد الحافلة (وهو كرواتي)، وأحد السياح الكوريين "خطيرة".

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع في مدينة جوساو التي تبعد مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق مدينة سالزبورج، فيما أظهرت المعلومات الأولية أن الحافلة كانت في طريقها إلى قرية "هالستات" حينما انزلقت عن الطريق بسبب الثلوج واصطدمت بجدار محيط.