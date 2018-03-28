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الوطن

سفير روسيا لدى لبنان: قادرون على تجاوز العقوبات الغربية

منذ 38 دقيقة
كتب: وكالات
سفير روسيا لدى لبنان: قادرون على تجاوز العقوبات الغربية

صورة أرشيفية

أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين أن لدى بلاده الإمكانيات والقدرة لتجاوز الانعكاسات السلبية للعقوبات الغربية المفروضة عليها.

واعتبر السفير أن الولايات المتحدة تحاول فرض الهيمنة على العالم من خلال إجراءاتها وسياساتها، وليس لدى روسيا أي خيار آخر سوى التصدي لهذه السياسات، حسبما ذكرت قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وشدد زاسيبكين خلال لقاء حواري نظمته جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي في بيروت، شدد على أهمية تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا لأنها تساعد في ترسيخ التوازن الدولي، في ظل سعي واشنطن إلى تفكيك الدول وبخاصة في الشرق الأوسط، وهي تسعى إلى إحداث الفتن من خلال دبلوماسييها وإعلامييها وكبار المسؤولين. 

وفي الشأن السوري أكد السفير زاسيبكين على أهمية مسار أستانا لتهدئة الأوضاع في كافة المناطق السورية وإطلاق عملية إعادة الإعمار.وشارك في الحوار الباحث في العلاقات الدولية جمال واكيم الذي رأى أن التجارب أثبتت أن روسيا تعتمد سياسات دفاعية، عكس السياسات الأمريكية التوسعية، وأن موسكو تسعى لخلق توازن على الساحة الدولية لضمان الأمن والاستقرار العالميين.

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