مسيرة لطلاب جامعة أسيوط بالشوارع لحث المواطنين على التصويت

انطلقت مسيرة حاشدة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من جامعة أسيوط تحت شعار "صوتك أمانة" للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة وحشد هائل من الطلاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية، أن تلك المسيرة تأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والتأكيد على قيم المشاركة الإيجابية والتفاعل المثمر مع الأحداث السياسية الجارية، مؤكدا حرص الجامعة على تأهيل الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين ونافعين لمجتمعهم وعلى وعي كامل بواجباتهم السياسية وحقوقهم الوطنية والدستورية.

وأشار إلى أن المسيرة بدأت بتجمع الطلاب الراغبين في التصويت، في قاعة النيل للأنشطة الطلابية حيث أداء فقرات شعر وأغان وطنية ثم انتقلت المسيرة داخل الحرم الجامعي، حتى تم تنظيم انتقالهم للجان الانتخابية داخل مدينة أسيوط وعدد من المراكز الرئيسية بها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.