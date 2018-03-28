غدا.. بكري يكشف كواليس الانتخابات الرئاسية في "حقائق وأسرار"

يكشف الإعلامي مصطفى بكري، غدا، في برنامجه "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، كيف أسقط المصريون دعاة الفوضى والمقاطعة في الانتخابات الرئاسية، في السادسة مساء.

كما يجيب عن تساؤلات: كيف تغلبت الجماهير على التحديات؟ وما هي رسائلهم للعالم؟ إلى أين تتجه مصر مع بدايات الفترة الجديدة للرئاسة المصرية؟ وهل تشهد الفترة المقبلة إعادة تقييم الأوضاع داخل مؤسسات الدولة المختلفة؟ وما هي أبرز الملفات السياسية المهمة على مكتب الرئيس للسنوات الأربعة المقبلة؟.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.