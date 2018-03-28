باحث بالكونجرس يطالب بإنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وأمريكا

طالب الباحث Andy Braner بالكونجرس الأمريكى بضرورة إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية -الأمريكية، وذلك لاستمرار التعاون بين البلدين.

وقالت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، والتي رافقت الوفد الأمريكي خلال متابعته للانتخابات الرئاسية على مدار الثلاث أيام الماضية لـ"الوطن" نقلا عنهما: "احترامهما للتجربة الانتخابية فى مصر وحرص الشعب المصرى على الوقوف خلف دولته فى الوقت الذى تخوض فيه كصر حربا شرسة على الإرهاب".

وأشارت "داليا" إلى أهمية وجود مركز تواصل بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة القادمة ؛خاصة مع وجود جمعية صداقة برلمانية امريكية -مصرية تتبع الكونجرس الأمريكي.

وأوضحت أنها تباحثت مع الوفد الأمريكي في ضرورة خلق جسر من التواصل بين البلدين فى المجالات الاقتصادية أو ااثقافية او الفنية.

وقالت: "تم الاتفاق على تدشين بروتوكول تأخي بين الولايات الامريكية والمحافظات المصرية في مجال الخدمات التنموية".