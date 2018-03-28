تسجيل الدخول

الوطن

باحث بالكونجرس يطالب بإنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وأمريكا

منذ 38 دقيقة
كتب: ولاء نعمه الله
باحث بالكونجرس يطالب بإنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وأمريكا

النائبة داليا يوسف

طالب الباحث Andy Braner بالكونجرس الأمريكى بضرورة إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية -الأمريكية، وذلك لاستمرار التعاون بين البلدين.

وقالت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، والتي رافقت الوفد الأمريكي خلال متابعته للانتخابات الرئاسية على مدار الثلاث أيام الماضية لـ"الوطن" نقلا عنهما: "احترامهما للتجربة الانتخابية فى مصر وحرص الشعب المصرى على الوقوف خلف دولته فى الوقت الذى تخوض فيه كصر حربا شرسة على الإرهاب".

وأشارت "داليا" إلى أهمية وجود مركز تواصل بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة القادمة ؛خاصة مع وجود جمعية صداقة برلمانية امريكية -مصرية تتبع الكونجرس الأمريكي.

وأوضحت أنها تباحثت مع الوفد الأمريكي في ضرورة خلق جسر من التواصل بين البلدين فى المجالات الاقتصادية أو ااثقافية او الفنية.

وقالت: "تم الاتفاق على تدشين بروتوكول تأخي بين الولايات الامريكية والمحافظات المصرية في مجال الخدمات التنموية".

أخبار متعلقة

«شلبى»: الشعب المصرى ملّ من المقاطعة والسلبية ويسعى لتأكيد أنه رقم أساسى فى المعادلة السياسية

«شلبى»: الشعب المصرى ملّ من المقاطعة والسلبية ويسعى لتأكيد أنه رقم أساسى فى المعادلة السياسية
النائبة سولاف درويش: سنكون ظهير سياسى لـ"السيسي" على أرض الولايات المتحدة الامريكية

النائبة سولاف درويش: سنكون ظهير سياسى لـ"السيسي" على أرض الولايات المتحدة الامريكية
وصول عضو الكونجرس الامريكى المراقب للانتخابات

وصول عضو الكونجرس الامريكى المراقب للانتخابات
عاجل| رسميا.. "النور" يعلن تأييده السيسي في انتخابات الرئاسية

عاجل| رسميا.. "النور" يعلن تأييده السيسي في انتخابات الرئاسية

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

فتاة تحصل على 1000 دولار أسبوعيا "مدى الحياة".. تعرف على قصتها

فتاة تحصل على 1000 دولار أسبوعيا "مدى الحياة".. تعرف على قصتها

إقبال كثيف على لجان الرياض بكفر الشيخ.. ناخب: "إحنا في عُرس"

إقبال كثيف على لجان الرياض بكفر الشيخ.. ناخب: "إحنا في عُرس"

محافظ الشرقية يتفقد لجان الزقازيق: أتوقع أن نحصل على أعلى نسب تصويت

محافظ الشرقية يتفقد لجان الزقازيق: أتوقع أن نحصل على أعلى نسب تصويت

رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان

رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان

جارديان: جامعات بريطانيا متهمة بالفشل في التصدي للانتهاكات الجنسية

جارديان: جامعات بريطانيا متهمة بالفشل في التصدي للانتهاكات الجنسية

اختيارات الوطن

بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم

بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم

رغم إعاقة يديه.. "سالمان" يصوت بقدمه في بئر العبد: "نفسي أقابل السيسي"

20 % خصماً لركاب تاكسى سيد «الأبيض»: بتاجر مع ربنا

20 % خصماً لركاب تاكسى سيد «الأبيض»: بتاجر مع ربنا

تعرف على حالة الطقس في آخر أيام انتخابات الرئاسة: يسمح بالتصويت

تعرف على حالة الطقس في آخر أيام انتخابات الرئاسة: يسمح بالتصويت

بالفيديو| قراءة في مجموعة مصر.. جرعة تفاؤل وإنذار لـ كوبر.. وروسيا والسعودية «فرصة لقطة»

بالفيديو| قراءة في مجموعة مصر.. جرعة تفاؤل وإنذار لـ كوبر.. وروسيا والسعودية «فرصة لقطة»

الأكثر قراءة

عاجل