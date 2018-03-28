محافظ دمياط يتفقد لجان الانتخابات.. ويشكر الشرطة النسائية

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عددًا من المراكز واللجان الانتخابية في مركز ومدينة فارسكور، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية.

ولاحظ خلال تفقده بمدينة فارسكور وكفر العرب، إقبالا جماهيريًا، وسط أجواء احتفالية رافعين أعلام مصر، مرددين النشيد الوطني.

وشكر المحافظ الشرطة النسائية، والمشاركين في الانتخابات على تعاونهم مع الناخبين، وتوجه بالشكر للعميد أحمد صفي الدين قائد الفرقة 18 مشاة، ورجال الشرطة على دورهم الفعال في تأمين المواطنين خلال فترة الانتخابات.

وأكد خلال جولته التفقدية باللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد رامي زيدان الثانوية بنين بفارسكور ، ومدرسة محمد البادي المنير ، على أهمية مشاركة كافة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية بيتعمدوا نزولهم على إرادة الشعب لحماية الوطن وليشاركوا بقوة في بناء الوطن .

مؤكدا على أهمية المتابعة الميدانية لسير الانتخابات والتأكد من جاهزية اللجان لإستقبال الناخبين وتذليل أي مشكلات أو عقبات تواجه القائمين على الانتخابات، تيسيرًا على المواطنين فى عملية الاقتراع .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر الحفناوي رئيس مركز ومدينة فارسكور ومدير الإدارة التعليمية وعدد من ممثلى القيادات التنفيذية والمجتمع المدني بدمياط.