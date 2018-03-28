سيارات "مستقبل وطن" تجوب شوارع قنا بالأغاني لحث المواطنين على المشاركة

واصلت السيارات التابعة لحزب مستقبل وطن بقنا، جولاتها بشوارع وقرى قنا، باستخدام الأغاني الوطنية، لحث المواطنين على الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية من أجل استقرار ودعم مصر.

وقال هشام قدوس أمين الحزب بقنا، إن فعاليات الحزب بدأت قبل العملية الانتخابية بفترة، لحث المواطنين على المشاركة وتوعيتهم بأهمية ذلك في دعم استقرار الوطن.

وأضاف أحمد سيد حامد أمين تنظيم الحزب بقنا، أن الحزب في غرفة عمليات مستمرة لمتابعة العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين، لافتًا إلى أن معظم المقرات الانتخابية بكافة المراكز أمامها سرادق كبير لتوعية الناخبين بكيفية المشاركة و أرقامهم الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.