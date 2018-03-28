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الوطن

"الوطنية لحقوق الإنسان": عربة إسعاف تنقل مريضة للتصويت في كفر الشيخ

منذ 26 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"الوطنية لحقوق الإنسان": عربة إسعاف تنقل مريضة للتصويت في كفر الشيخ

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: "رصدنا حالة إنسانية فريدة بمعاونة مدير فرع المنظمة المستشار رجب الشرنوبي.

وتوجه المواطن عبد التواب على عبد التواب بشكوى إلى نقطة شرطة الفيروز وتقابل مع النقيب أحمد حلمي، حيث ان ابنته المواطنة هند 20 عام قامت بعملية جراحية امس وتريد الادلاء بصوتها الانتخابى لكنها لا تستطيع الحركة".

وقال "عبدالنعيم" إن النقيب أحمد حلمي تحرك على الفور وقام باتصال على مامور المركز العميد عماد جلال الذي أعطى الموافقة والتوجيه بالاتصال بقطاع الصحة وأحضر عربة إسعاف مجهزة، ونقلت المواطنة "هند" إلى مقرها الانتخابي بمدرسة الفيروز بقرية الخريجين التابعة لمركز الرياض.

وقام "المسعف" بحملها إلى داخل اللجنة الانتخابية رقم 26 للإدلاء بصوتها الذي اعطته المواطنة هند للرئيس عبد الفتاح السيسي كما علمنا منها بعد الإدلاء بصوتها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

 

 

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