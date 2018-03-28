"هناء" في رحلة انتخابية بصحبة طفليها: "عايزين السيسي.. ومش بنحب غيره"

بوجه خمري تكسوه الابتسامة وعينان لامعتان، وقفت هناء محمد عبدالله الكيلاني 45 عامًا، تتوسط طفليها أمام لجنة المنطقة الأزهرية في مدينة دمياط في انتظار دورها للإدلاء بصوتها.

حرصت "هناء" على الحضور للإدلاء بصوتها وبصحبتها أطفالها لتعليمهم أهمية ممارسة حقهم الدستوري مبكرا، والإدلاء بأصواتهم، تقول لـ"الوطن": "أدليت بصوتي للرئيس عبدالفتاح السيسي لكونه رئيسنا ونحن من طالبناه بالترشح، وإحنا عايزين السيسي، ومش بنحب غيره، ولن يكون أحد آخر رئيسا لنا خلافه، فهو من سيحمينا ويحمي بلدنا".

استكملت "هناء": شجعت أبنائي وأشقائي على الإدلاء بأصواتهم لكونه حق أصيل لنا، إحنا نخاف علي بلدنا وأولادنا، والداعي لمقاطعة الانتخابات خاسر"، موجهة رسالة لأبطال العملية الشاملة "سيناء 2018" قائلة: "ربنا معاكم ويقويكم ويحميكم لأهلكم وللبلد".

وتابعت "هناء": "نزول الناخبين للإدلاء بأصواتهم ما هو إلا حرب أخرى لمواجهة الإرهاب، ورسالة صريحة بوقوف الشعب ضدهم لمحاربتهم أسوة بالجيش الذي يحارب على الحدود، فنحن نحارب في صناديق الاقتراع"

وأضافت "هناء": "لو أطول أنزل سيناء كي أحارب مع أبطالنا لكنت في أول صفوف المحاربين، مصر بلدنا وبلد أولادنا، والسيسي حريص عليها، قال لنا منذ البداية تسلمت البلد خربانة وعليكم بمساعدتي والتحمل معي كي نرتاح فيما بعد نحن وأولادنا".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.