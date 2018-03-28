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الوطن

ألمانيا: روسيا بإمكانها استبدال الدبلوماسيين المطرودين

منذ 8 دقيقة
كتب: ا ف ب
ألمانيا: روسيا بإمكانها استبدال الدبلوماسيين المطرودين

أنجيلا ميركل

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن لروسيا الحق في استبدال الدبلوماسيين الأربعة الذين طردوا من البلاد في اطار خطوة غربية مشتركة ضد روسيا على خلفية تسميم جاسوس روسي سابق.

وامهلت المانيا اربعة دبلوماسيين حتى الاثنين لمغادرة البلاد بعد ان طردت العديد من دول الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ودول حليفة دبلوماسيين بسبب تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الالمانية ان برلين اختارت الدبلوماسيين الاربعة بناء على "علاقاتهم مع اجهزة استخبارات"، طبقا لممارسة ينص عليها ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان بإمكان موسكو استبدال الدبلوماسيين الاربعة، قال المتحدث "نعم" مشيرا الى ان ميثاق فيينا لا يشتمل على بند يحدد عدد الدبلوماسيين في اية بعثة دبلوماسية لأي بلد.

وأمر 25 بلدا على الاقل بطرد اكثر من 120 دبلوماسياً روسيا ردا على هجوم بغاز الاعصاب استهدف جاسوسا مزدوجا سابقا وابنته في الرابع من مارس في مدينة سالزبري البريطانية.

 

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