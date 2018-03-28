سيدة مسنة تشكر محافظ الإسكندرية على مساعدتها للتصويت في الانتخابات

تقدمت سيدة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالشكر إلى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، خلال إدلائها بصوتها الانتخابي بمدرسة كلية الزراعة الابتدائية بالعوايد، على حسن التنظيم ومساعدتها على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مساء اليوم، سير العملية الانتخابية 2018، باللجان الفرعية الانتخابية بمدرسة كلية الزراعة الابتدائية بالعوايد، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من تنفيذ الاستعدادات كافة، بحضور اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق.

وتأكد المحافظ خلال التفقد من مستوى إقبال الناخبين في المشاركة الانتخابية باللجان الموجودة بالمدرسة، كما أفاد القائمين على العملية الانتخابية بأن اليوم الثالث زادت به نسبة الناخبين عن الأيام الماضية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.