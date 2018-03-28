محافظ الغربية: مصر تشهد عرس تاريخي.. والشعب واعي

تابع اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية داخل عدد من اللجان بمركز ومدينة طنطا.

قال محافظ الغربية، إن مصر تشهد عرس تاريخي لم تشهده من قبل، ولليوم الثالث على التوالي للانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة، مضيفاً أن شعب الغربية يتميز بالوعي والإيجابية بمشاركته الفعالة في التصويت باللجان منذ اليوم الأول.

حيث تفقد المحافظ، عدد من اللجان الانتخابية بمدنة طنطا شملت لجان: "مدرسة محلة منوف الابتدائية، ومعهد محلة منوف الإعدادي الأزهري للبنات، ومدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، ومدرسة دفرة الابتدائية الجديدة ومدرسة الوحدة المجمعه رقم (1) بدفرة ومدرسة الشهيد أمين محمد أمين الثانوية المشتركة بدفرة".

كما تفقد محافظ الغربية أيضا لجان، "الجمعية التعاونية الزراعية باخناواي ومدرسة اخناواى الابتدائية المشتركة"، رافق محافظ الغربية أثناء تفقده لجان الاقتراع الدكتور عبد المنعم شهاب والمهندس على عز أعضاء مجلس النواب عن مركز طنطا ورئيس مركز ومدينة طنطا وعدد من التنفيذيين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.