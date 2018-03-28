تسجيل الدخول

الوطن

قيادات "مستقبل وطن" بالغربية يقودون مسيرات للحث على النزول للانتخابات

منذ 12 دقيقة
كتب: رفيق ناصف
قيادات "مستقبل وطن" بالغربية يقودون مسيرات للحث على النزول للانتخابات

نواب وقيادات "مستقبل وطن" بالغربية يقدون مسيرات للانتخابات

نظم حزب مستقبل وطن بالغربية، عدة مسيرات فى مدن ومراكز وقرى المحافظة، للحث على المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن مصر تشهد عرس تاريخي لم تشهده من قبل، وأن الشعب الغربية يتميز بالوعى والإيجابية بمشاركته الفعالة في التصويت باللجان منذ اليوم الأول.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان المقرات ببولاق الدكرور

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان المقرات ببولاق الدكرور

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

هاني أبو ريدة يدلي بصوته في الانتخابات فور عودته من سويسرا اليوم

هاني أبو ريدة يدلي بصوته في الانتخابات فور عودته من سويسرا اليوم

أتوبيسات لنقل العاملين بالسياحة لمقار لجانهم الانتخابية في شرم الشيخ

أتوبيسات لنقل العاملين بالسياحة لمقار لجانهم الانتخابية في شرم الشيخ

غدا.. مؤتمر صحفي لبعثي الكوميسا وتجمع الساحل لمراقبة الانتخابات

غدا.. مؤتمر صحفي لبعثي الكوميسا وتجمع الساحل لمراقبة الانتخابات

اختيارات الوطن

بالصور| الطوابير والرقص أمام اللجان.. "سلو الانتخابات بمصر من 68 سنة"

بالصور| الطوابير والرقص أمام اللجان.. "سلو الانتخابات بمصر من 68 سنة"

"مبارك وأسرته".. هل يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؟

"مبارك وأسرته".. هل يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؟

بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم

بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم

رغم إعاقة يديه.. "سالمان" يصوت بقدمه في بئر العبد: "نفسي أقابل السيسي"

20 % خصماً لركاب تاكسى سيد «الأبيض»: بتاجر مع ربنا

20 % خصماً لركاب تاكسى سيد «الأبيض»: بتاجر مع ربنا

الأكثر قراءة

عاجل