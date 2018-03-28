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الوطن

"التموين" و"الجامعة" بدمياط ينظمان مسيرات لحث المواطنين على الانتخاب

منذ 9 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
"التموين" و"الجامعة" بدمياط ينظمان مسيرات لحث المواطنين على الانتخاب

التموين والجامعة في دمياط ينظمون مسيرات لحث المواطنين علي الانتخاب

شاركت مديرية التموين بدمياط برئاسة المهندس سمير عثمان في الانتخابات الرئاسية بمسيرة حاشدة للعاملين بالمديرية تجوب شوارع وميادين المحافظة رافعين أعلام مصر، وذلك قبل توجههم إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لحث المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.

وشاركت كلية التربية بجامعة دمياط بمسيرة حاشدة رافعة أعلام مصر، وذلك قبل توجههم إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لحث المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة مسيرة بالتعاون مع مراكز الشباب مسيرة حاشدة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "إنزل شارك دي بلدك".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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