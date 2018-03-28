تسجيل الدخول

الوطن

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

منذ 5 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

الناخبون يتوافدون على لجان الإنتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

قال محمود زين، رئيس غرفة العمليات بحزب مستقبل وطن، لمتابعة الانتخابات الرئاسية إنه بالرغم من العاصفة الترابية التي ضربت محافظة أسيوط إلا أن مشاركة الناخبين والإدلاء بأصواتهم في مختلف لجان الاقتراع مستمرة.

وأشار زين، إلى استمرار جهود حزب مستقبل وطن في تسهيل وصول الناخبين لمقرات لجان الاقتراع ودعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال مكبرات الصوت في مختلف الشوارع والميادين وسط توقعات بأن تسجل محافظة أسيوط نسبة مشاركة مرتفعة بنهاية اليوم الثالث.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول محافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي تجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 497 مركزا انتخابيا يمثلون 599 مقرا انتخابيا ولجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريًا وحي بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاه المشرفين على تلك اللجان.

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان المقرات ببولاق الدكرور

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان المقرات ببولاق الدكرور

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

هاني أبو ريدة يدلي بصوته في الانتخابات فور عودته من سويسرا اليوم

هاني أبو ريدة يدلي بصوته في الانتخابات فور عودته من سويسرا اليوم

أتوبيسات لنقل العاملين بالسياحة لمقار لجانهم الانتخابية في شرم الشيخ

أتوبيسات لنقل العاملين بالسياحة لمقار لجانهم الانتخابية في شرم الشيخ

غدا.. مؤتمر صحفي لبعثي الكوميسا وتجمع الساحل لمراقبة الانتخابات

غدا.. مؤتمر صحفي لبعثي الكوميسا وتجمع الساحل لمراقبة الانتخابات

اختيارات الوطن

بالصور| الطوابير والرقص أمام اللجان.. "سلو الانتخابات بمصر من 68 سنة"

بالصور| الطوابير والرقص أمام اللجان.. "سلو الانتخابات بمصر من 68 سنة"

"مبارك وأسرته".. هل يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؟

"مبارك وأسرته".. هل يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؟

بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم

بالفيديو| "بالعكاز والموتسيكل".. ذوو الإعاقة في طوابير: رسالتنا للعالم

رغم إعاقة يديه.. "سالمان" يصوت بقدمه في بئر العبد: "نفسي أقابل السيسي"

20 % خصماً لركاب تاكسى سيد «الأبيض»: بتاجر مع ربنا

20 % خصماً لركاب تاكسى سيد «الأبيض»: بتاجر مع ربنا

الأكثر قراءة

عاجل