الناخبون يتوافدون على لجان الانتخاب بأسيوط رغم العاصفة الترابية

قال محمود زين، رئيس غرفة العمليات بحزب مستقبل وطن، لمتابعة الانتخابات الرئاسية إنه بالرغم من العاصفة الترابية التي ضربت محافظة أسيوط إلا أن مشاركة الناخبين والإدلاء بأصواتهم في مختلف لجان الاقتراع مستمرة.

وأشار زين، إلى استمرار جهود حزب مستقبل وطن في تسهيل وصول الناخبين لمقرات لجان الاقتراع ودعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال مكبرات الصوت في مختلف الشوارع والميادين وسط توقعات بأن تسجل محافظة أسيوط نسبة مشاركة مرتفعة بنهاية اليوم الثالث.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول محافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي تجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 497 مركزا انتخابيا يمثلون 599 مقرا انتخابيا ولجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريًا وحي بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاه المشرفين على تلك اللجان.